Итоги работы инспекторов жилнадзора за неделю подвели в Подмосковье

Инспекторы ведомства проверяли дворы, общественные и придомовые территории и вместе с управляющими компаниями восстанавливали асфальт и игровые площадки, а также места общего пользования. В конце недели в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья подвели итоги работы.

Систему водоснабжения наладили в доме № 29 на Вокзальной улице в Красногорске, малые архитектурные формы покрасили на Зеленой и Деповской улице в Лобне, а в Электростали в деревне Есино убрали контейнерную площадку на Центральной улице.

Также под контролем ведомства на территории Сергиево-Посадского округа отремонтировали кровлю дома № 12 на Скобяном шоссе, в Пушкино загерметизировали швы у дома № 18 по улице Трудовой.

В Подольске эвакуировали шесть машин, в Балашихе восстановили игровые площадки, в Истре привели в порядок мемориал на улице Гагарина.