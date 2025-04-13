Итоги работы инспекторов жилнадзора за неделю подвели в Подмосковье

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья подвели итоги работы с 7 по 11 апреля. За это время инспекторы ведомства проверили дворы, общественные и придомовые территории и провели ряд восстановительных работ вместе с управляющими компаниями.

Под контролем ведомства в Серпухове отремонтировали входную группу и фасад дома № 15 на улице Красный Текстильщик, в Домодедове на Южном, Северном и Западном микрорайонах эвакуировали 10 машин, а в Наро-Фоминске починили детские площадки на улицах Латышской, Карла Маркса и Шибанкова.

Также систему водоотведения в подвале дома по адресу Строительная № 2Б наладили в Пушкине, локально отремонтировали кровлю дома № 4 на улице Николая Григорьева в поселке Новотеряево в Рузе.

Кроме того, в Дзержинском обновили контейнерные площадки на улице Ленина, в Клину восстановили отмостки около одного из домов. В Серебряных Прудах починили уличные фонари в поселке Новоклемово и селе Узуново.