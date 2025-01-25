Итоги работы инспекторов жилнадзора подвели в Подмосковье за неделю

Инспекторы жилнадзора организовали проверки содержания дворовых и общественных пространств в Подмосковье с 20 по 24 января. Осмотры прошли в девяти округах Подмосковья.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору уточнили, что в Лыткарине заменили баки на контейнерных площадках, а в Ногинске провели работы по локальному ремонту кровли дома. В микрорайоне Купелинка Ленинского округа отремонтировали места общего пользования, а в Воскресенске установили восемь малых архитектураных форм.

Помимо этого, в Реутове обустроили перила и пандусы для маломобильных групп граждан в подъезде дома № 36 на Юбилейном проспекте, а в Долгопрудном отремонтировали лифт в доме № 28 на улице Циолковского. Работы по содержанию территорий также провели в Электростали, Дубне и Химках.