Итоги работы инспекторов жилнадзора подвели в Подмосковье за неделю

Инспекторы жилнадзора организовали проверки содержания дворовых и общественных пространств в Подмосковье с 20 по 24 января. Осмотры прошли в девяти округах Подмосковья.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору уточнили, что в Лыткарине заменили баки на контейнерных площадках, а в Ногинске провели работы по локальному ремонту кровли дома. В микрорайоне Купелинка Ленинского округа отремонтировали места общего пользования, а в Воскресенске установили восемь малых архитектураных форм.
Помимо этого, в Реутове обустроили перила и пандусы для маломобильных групп граждан в подъезде дома № 36 на Юбилейном проспекте, а в Долгопрудном отремонтировали лифт в доме № 28 на улице Циолковского. Работы по содержанию территорий также провели в Электростали, Дубне и Химках.
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