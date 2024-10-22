Итоги работы Госветслужбы с января подвели в Подмосковье

Итоги работы по профилактике коррупционных правонарушений в государственных учреждениях ветеринарии за первые девять месяцев 2024 года обсудили в Подмосковье. В совещании приняли участие представители правительства региона и территориальных ветеринарных управлений.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных сообщил, что на совещании рассмотрели комплекс мер, которые были реализованы в государственных ветеринарных учреждениях для противодействия коррупции. Он отметил, что регулярный мониторинг через автоматизированную информационную систему «Меркурий» позволил обеспечить контроль за выдачей ветеринарных сопроводительных документов и избежать их незаконной выписки.

Кроме того, в процессе оформления этих документов специалисты теперь обязаны подтверждать фактический осмотр животного с помощью системы фотофиксации, фиксирующей GPS-координаты.

В Минсельхозе Подмосковья добавили, что для потенциальных работников и сотрудников внедрили процедуру проверки перед трудоустройством, которая подтверждает квалификацию и выявляет наличие судимости. Регулярные информационные кампании по борьбе с коррупцией проводятся среди специалистов государственных ветеринарных учреждений, включая размещение плакатов и организацию профбесед.

Также разработали регламент проверок контрагентов, а в договорах теперь содержатся антикоррупционные оговорки. В ходе совещания осветили результаты реализованных мероприятий в Территориальных ветеринарных управлениях и направления, где требуется усиление работы.