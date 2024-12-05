Итоги работы «Движения первых» за год подвели в Подмосковье

Более 600 участников собрались на региональную конференцию «Движения первых» в ДК «Балашиха». Московской области. Среди них были специалисты из округов, активисты, советники по воспитанию, представители министерств и родительского сообщества, которые обсудили итоги работы и планы на следующий год.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что Региональное детское движение Московской области насчитывает более 344 тысяч участников и включает 1 110 первичных отделений, работающих также на базе молодежных центров.

Ребята могут развиваться по 12 направлениям, включая волонтерство, экологические инициативы, медиа, науку и творчество. Она подчеркнула, что Движение Первых предоставляет множество возможностей для самореализации и развития новых навыков, которые пригодятся в будущем.

Совет в Движении Первых представляет собой высший орган детского самоуправления. Активисты, ставшие его членами, олицетворяют основные ценности движения и способствуют его популяризации в регионе. Выборы членов Совета проводили путем открытого голосования делегатов из округов Подмосковья. Из 47 претендентов 20 стали членами Совета. Председателем была избрана Диана Полежаева из Волоколамска, а Мария Юрова из Сергиево-Посадского городского округа представит регион на федеральном Совете Первых в 2025 году.

Заместитель Министра образования Московской области Лариса Сулима выразила поддержку участникам и представила планы на 2025 год. Она сообщила о намерении вместе с Министерством информации и молодежной политики организовать «Смены первых» не только в пришкольных лагерях, но и слеты и форумы для активистов.

Председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова представила детальный отчет о достижениях событиях за 2024 год и обсудила основные задачи на 2025 год.

«Но для нас главное не количество, а содержание и качество, над которыми мы будем работать вместе и сообща», — добавила Бочарова.