Итоги работы «Движения первых» в 2025 году подвели в Лосино-Петровском округе

Заседание пятого Координационного совета по взаимодействию с местным отделением «Движения первых» прошло в муниципалитете. В мероприятии принял участие глава Лосино-Петровского округа Сергей Джеглав.

Руководитель муниципалитета, депутаты, директора школ и советники по воспитанию, кураторы первичных отделений и активисты движения подвели итоги работы в четвертом квартале и 2025 году в целом.

В Лосино-Петровском округе «Движение первых» объединяет более 8 тысяч участников, и их численность постоянно растет. Активисты успешно представляют муниципалитета на региональных и федеральных мероприятиях. В финале тематического областного конкурса показали достойный результат шесть кураторов и наставников.

Два первичных отделения округа вышли в основной этап областного конкурса. Школа имени Марченко в Свердловском и школа № 2 имени Дагаева в городе Лосино-Петровский будут бороться за главный приз в размере 500 тысяч рублей.

По итогам уходящего года местное отделение «Движения первых» вошло в число лучших в регионе.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать „Движение первых“ в Лосино-Петровском округе еще сильнее и интереснее!» — отметил Сергей Джеглав.