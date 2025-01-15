Итоги работы аварийных служб в праздники подвели в Лосино-Петровском

Глава городского округа Сергей Джеглав провел оперативное совещание в администрации. На нем обсудили итоги деятельности аварийных и диспетчерских служб, а также предприятий ЖКХ в дни новогодних каникул.

Объекты газового, электро- и теплоснабжения в муниципалитете работали исправно. 8 января специалисты устранили технологическое нарушение на участке холодного водоснабжения по Нагорной улице, дом № 1, а также заменили два метра трубы.

В дни новогодних и рождественских праздников коммунальные службы проводили очистку улиц и дворов, обработку тротуаров противогололедными смесями, уборку контейнерных площадок и мусора на общественных территориях.

В городском округе также продолжается контроль за соблюдением миграционного законодательства России иностранными гражданами. Были проверены шесть магазинов и 13 объектов общественного питания. Девять человек доставили в полицию из-за отсутствия необходимых документов, в отношении троих составлены протоколы.

На совещании также обсудили формирование штата сотрудников новой поликлиники, строительство которой в марте планируют завершить в Свердловском. Учреждение здравоохранения на данный момент укомплектовано кадрами на 81%.