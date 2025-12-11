Итоги работы антикоррупционной комиссии за 2025 год подвели в Одинцове

Последнее в этом году заседание антикоррупционной комиссии прошло в администрации Одинцовского округа. Встреча объединила представителей власти, контрольных органов и общественности, а ее ключевой темой стало дальнейшее развитие прозрачных и понятных механизмов муниципального управления.

Декларационная кампания и работа по консультированию сотрудников активно велись в течение всего года — было подано 874 справки, проведено 656 консультаций, сделано 541 уточнение. Обучение прошли 134 сотрудника — как руководители и работники учреждений, так и представители отраслевых подразделений.

Начало года ознаменовалось методическими занятиями для депутатов, а в феврале стартовали семинары по оценке коррупционных рисков, собравшие 214 участников.

Уполномоченные сотрудники в 2025 году также проделали значительную работу: они приняли 930 справок о доходах, расходах и имуществе, получили 865 уведомлений о конфликте интересов и провели 119 инструктажей.

Поставлены задачи на 2026 год, и главная из них — продолжать выполнение ключевых направлений: проводить декларационную кампанию, оценивать коррупционные риски, укреплять систему обучения сотрудников, развивать меры профилактики и обеспечивать неукоснительное соблюдение законодательства.