Итоги работы администрации за 3 квартала 2025 года подвели в Лосино-Петровском округе

Глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав провел традиционное совещание. На нем обсудили в том числе тезисы, озвученные накануне губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В совещании с губернатором Подмосковья также приняли участие министры и главы муниципалитетов. На нем подвели итоги работы муниципальных команд за девять месяцев.

Так, за минувший квартал Лосино-Петровский округ улучшил результат. На встрече детально разобрали причины по каждому подпункту.

Другой темой совещания стали новые нормативы по вывозу твердых коммунальных отходов. Изменения не коснутся школ и детских садов.

«Традиционно поговорили и о том, что волнует наших жителей. Разобрали поступившие за неделю обращения. Все они отрабатываются в срок, с каждым обратившимся заявителем мы на связи. Будем и дальше работать в обозначенных направлениях», — сказал Сергей Джеглав.