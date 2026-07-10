Итоги работы администрации за 2025 год подвели в Солнечногорске

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков представил ежегодный отчет о деятельности администрации по итогам 2025 года. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Ирина Родина, депутат Мособлдумы Сергей Сретинский, муниципальный депутат Никита Махнач, а также волонтер СВО, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, телеведущий и актер Александр Зарубин.

Главной темой отчета стал девиз «Год в лицах». Основной акцент был сделан не только на достигнутых показателях развития округа, но и на жителях, чей ежедневный труд способствовал этим результатам: сотрудниках коммунальных служб, педагогах, ветеранах СВО, предпринимателях и представителях других профессий.

«Перемены — это ежедневный выбор конкретных людей. Оператор котельной не спит по ночам, чтобы в наших домах было тепло. Врачи приезжают прямо к нам на работу, потому что знают: время дорого. Боец, вернувшийся с фронта и снова выбравший путь служения людям — ваш сосед. Из таких примеров складывается Солнечногорск. Вот кто его меняет. Мы делаем этот город лучше вместе, и именно поэтому мы назвали это событие „Люди. Результат. Будущее“», — сказал Константин Михальков.

Ассоциация ветеранов СВО сегодня объединяет 118 человек. Среди них — Дмитрий Воробьев, который после возвращения с фронта вошел в команду главы округа по проекту «Герои Подмосковья», а в настоящее время возглавляет ассоциацию.

За отчетный период из округа организовали более 30 выездов к линии соприкосновения. Общий объем гуманитарной помощи, отправленной жителями и предприятиями, превысил 3 тысячи тонн — это самый высокий показатель среди муниципалитетов региона. Кроме того, для военнослужащих с инвалидностью действует уникальная для Подмосковья программа реабилитации на озере Сенеж, участниками которой стали более 200 человек.

Во время отчета Константин Михальков отметил, что мнение работников коммунальной сферы играет важную роль при оценке результатов модернизации. Одним из таких специалистов является оператор котельной в Миронцево Татьяна Косых, работающая в отрасли с 2018 года. По словам коллег, она относится к числу людей, чей труд остается незаметным, когда все работает в штатном режиме, но становится незаменимым при возникновении экстренных ситуаций.

За один межотопительный сезон в микрорайоне Выстрел обновили более 40 километров тепловых сетей и ввели в эксплуатацию новую котельную. Одновременно в Менделеево, Голубом и на территории Стекольного завода построили 11 блочно-модульных котельных. При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на модернизацию коммунальной инфраструктуры ежегодно направляют свыше 3 миллиардов рублей.

На территории округа работают 57 водозаборных узлов. До 2028 года реконструкцию проведут на 29 из них.

В 2025 году мероприятия по развитию энергетической инфраструктуры выполнили более чем в 50 населенных пунктах. Уже в 2026 году в Солнечногорске заработает полностью закольцованная схема электроснабжения, которая позволит автоматически перераспределять нагрузку при аварийных ситуациях. До 2030 года запланировано обновление 193 энергообъектов. На эти цели «Северные электрические сети» направят более 6 миллиардов рублей регионального финансирования, что составляет треть всей областной программы.

Комплексное благоустройство в 2025 году провели в девяти дворах округа — от Солнечногорска до Толстяково. Одним из примеров стал двор в деревне Кривцово, где активист Сергей Малышкин совместно с жителями обратил внимание на необходимость новых парковок, двух детских площадок, обновления входных групп и асфальтового покрытия.

В течение года также модернизировали 17 детских игровых площадок, обустроили девять пешеходных маршрутов, благоустроили сквер Долголетия в Андреевке и продолжили работы на набережной в Тимоново. На реализацию проектов по созданию комфортной городской среды направили более 500 миллионов рублей. В 2026 году планируется обновить 26 дворов, провести реконструкцию Советской площади, Парка Победы в Рекинцо и лесопарка возле усадьбы Татищева.

За год в округе отремонтировали 32 километра дорог. По количеству объектов, включенных в программу ремонта, Солнечногорск впервые занял первое место в Московской области. Кроме того, впервые применили технологию «ресайклинг»: переработка старого дорожного покрытия позволила сэкономить 35 миллионов рублей на одном участке и направить эти средства на дополнительный ремонт.

Автопарк МБУ «ДЕЗ» увеличился с 30 до более чем 100 единиц техники. В 2026 году предприятие получит еще 60 новых машин.

В ходе отчета Константин Михальков отдельно отметил учителя основ безопасности и защиты Родины лицея № 7 Игоря Анисимова. В 2025–2026 учебном году его воспитанники стали семью призерами и двумя победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Таким образом, из 82 результатов муниципалитета почти каждый десятый принадлежит ученикам этого педагога.

Благодаря работе таких учителей Солнечногорск занял первое место в Московской области по охвату школьников олимпиадным движением, показав рост на 118%. По итогам года в округе насчитывается 88 медалистов, девять выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, и один мультибалльник.

В 2025 году в образовательные учреждения округа трудоустроились 98 педагогов, благодаря чему вакансии по всем предметам были полностью закрыты. За последние пять лет построили и модернизировали 20 образовательных учреждений — за предыдущие годы такого масштаба работ не проводилось.

На постоянной основе физической культурой и спортом занимаются 66 тысяч жителей округа, что составляет 54% населения. Воспитанники тренера Владимира Манухина являются чемпионами России и мира по рукопашному бою и тренируются непосредственно в Солнечногорске. Именно об этом говорил Александр Зарубин, посетивший округ в рамках проекта «Школьная лига» и назвавший Солнечногорск самым спортивным городом области.

В рядах «Движения первых» сегодня состоит более 8 тысяч человек. Юнармейцы округа заняли третье место в Московской области, а на участие в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» поступило 3 тысячи заявок. В 2026 году 13 солнечногорцев представили муниципалитет на федеральных форумах Росмолодежи, которые проходили в разных регионах страны — от Калининграда до Камчатки.

Более чем в 70 организациях округа, включая промышленные предприятия и образовательные учреждения, организовали выездную диспансеризацию. Медицинские осмотры проводились непосредственно на рабочих местах. Систему таких обследований выстроила врач-терапевт Екатерина Андросова.

В центральной поликлинике установили новый аппарат МРТ, в Андреевке появился рентген «Дуограф», в Менделеево — цифровой рентген. Для жителей отдаленных населенных пунктов продолжает работать мобильный маммограф. Кроме того, ежемесячные выплаты получают 62 студента-целевика, которые после завершения обучения вернутся работать в округ.

Адресную помощь социальных служб получили почти 200 жителей. На индивидуальную поддержку направили 2,4 миллиона рублей. Финансирование из бюджета округа также выделили детскому хоспису «Дом с маяком».

Театр «Галатея» завершил свой 25-й сезон, вошел в Союз театральных деятелей России и получил федеральный грант в размере около 7,5 миллиона рублей на создание новых постановок. Детская библиотека имени Бориса Васильева стала победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получила грант в размере 700 тысяч рублей.

В течение 2025 года учреждения культуры округа одержали 968 побед на различных конкурсах. Только за первое полугодие 2026 года этот показатель превысил 1 тысячу Для 5 тысяч участников программы «Активное долголетие» организовали свыше 7 тысяч занятий по 16 направлениям — от скандинавской ходьбы до студии дефиле «Леди Винтаж».

Предпринимательская деятельность формирует 85% бюджета Солнечногорска. На территории округа работают более 8 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В качестве примера был отмечен предприниматель Дмитрий Гущин, который за 2025 год завершил первую очередь строительства технопарка «Поварово», привлек 190 миллионов рублей инвестиций и создал современную площадку для производства экологичных удобрений. Благодаря его ответственности и стратегическому подходу заложен фундамент для дальнейшего расширения технопарка до 2030 года, что обеспечит новые рабочие места и устойчивый рост налоговых поступлений в бюджет.

Для сопровождения инвесторов в округе создали Департамент инвестиционного развития, работающий по принципу «одного окна».

С 2023 по 2026 год собственные доходы бюджета увеличились более чем на 80% — с 3,8 до 7 миллиардов рублей. В настоящее время продолжается проработка инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 50 миллиардов рублей.

После завершения отчета состоялась церемония награждения. Константин Михальков поблагодарил людей, чьи инициативы определили вектор развития округа и привели к новым достижениям и победам.