Итоги работы администрации Вереи за 5 лет подвели в Наро-Фоминском округе

Начальник территориального управления Верея Антон Миняев представил отчет о результатах работы за пять лет, в ходе которого были отмечены десятки реализованных проектов при поддержке правительства Московской области, администрации Наро-Фоминского округа и депутатского корпуса. В настоящее время площадь теруправления Верея составляет более 42% территории всего округа за счет включения в его состав территориальных управлений Волченки и Веселево.

В отчетный период завершено благоустройство центра Вереи, проведена реставрация памятника генерал-лейтенанту И. С. Дорохову с восстановлением его первоначального облика, выполнен капитальный ремонт здания Верейской начальной школы, а также обновлены здания взрослой и детской поликлиник.

Приведены в нормативное состояние дороги, дворовые территории, детские и спортивные площадки, проведена модернизация уличного освещения. В рамках развития коммунальной инфраструктуры модернизированы и установлены водозаборные узлы, в населенных пунктах введены в эксплуатацию станции водоподготовки, реконструированы три котельные. К предстоящему отопительному сезону запланирован ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной в поселке Пионерский.

Первый заместитель главы Наро-Фоминского округа Виталий Ширшов отметил, что Верея, являясь самым маленьким городом Московской области, демонстрирует высокие темпы развития, сохраняя при этом уникальный исторический облик, чистоту и уют.

Участники встречи единодушно сошлись во мнении, что достигнутые результаты стали возможны благодаря слаженной работе профессиональной команды. В завершение мероприятия отличившимся сотрудникам учреждений и предприятий были вручены почетные грамоты.