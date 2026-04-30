Итоги работы 2025 года подвели в контрольно-счетной палате Одинцова

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Одинцовского округа Московской области за 2025 год был представлен на очередной сессии Совета депутатов округа. Итоги прошлого года подвел председатель Никита Ермолаев.

Статистика показала, что в прошлом году Контроль-счетная палата Одинцовского округа провела 63 мероприятия, в том числе 50 контрольных и 13 экспертно-аналитических. Кроме того, специалистами палаты было подготовлено 324 заключения по результатам проведенных экспертиз.

Общий объем средств, проверенных при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля, превысил 15,5 миллиардов рублей. Объектами контроля являлись: администрация муниципалитета, автономные, бюджетные и казенные учреждения, акционерные общества. Всего в 2025 году проверен 101 объект.

Итогом деятельности стало то, что Контрольно-счетная палата Одинцовского округа заняла третье место в рейтинге органов Московской области.