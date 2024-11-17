Итоги работ по благоустройству дворов подвели в Пущине

В Пущино в этом году проведен значительный объем работ по благоустройству. Благодаря всем изменениям город заметно преображается, становясь более комфортным и современным для жителей.

Так, в микрорайоне Д завершены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий у домов 19, 11, 21, 22, 23 и 24. Здесь заменено более пяти тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Обновлены внутридворовые проезды, парковочные пространства и тротуары. Кроме того, благоустроительные работы включают озеленение территории и установку малых архитектурных форм, что придает дворам более ухоженный и привлекательный вид.

В микрорайоне Г модернизирована губернаторская детская площадка у домов 11, 12, 13, 19, 21 и 22. Игровая зона площадью 450 квадратных метров выполнена в тематике «Подводный мир». Здесь заменены игровые элементы, уложено безопасное покрытие, установлены лавочки, урны и ограждение. Для обеспечения безопасности юных жителей и их родителей площадка оборудована камерой системы «Безопасный регион». Островок детства полностью соответствует современным требованиям и комфортен для досуга как малышей, так и старшего поколения. Также проведено асфальтирование прилегающей территории.

Перемены коснулись и Зеленой зоны города. Обновлены пешеходные коммуникации от улицы Грузовая до улицы профессора Виткевича. Подрядная организация завершила укладку около семи тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. В настоящее время специалисты проводят озеленение: подсыпают грунт и сеют газон. Зеленая зона имеет большое значение для пущинцев, так как она отделяет научно-исследовательские институты от жилых кварталов.

Эти изменения делают Пущино более привлекательным для жизни и отдыха, подтверждая стремление городских властей к созданию комфортной городской среды для всех жителей.

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