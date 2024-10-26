Итоги работ инспекторского состава подвели в Подмосковье за неделю

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области осуществляют проверки состояния дворовых, общественных и придомовых территорий. Они также совместно с управляющими компаниями занимаются ремонтом асфальтового покрытия, детских площадок и входных групп многоквартирных домов.

В период с 21 по 25 октября в ряде городских округов были проведены работы по улучшению этих территорий. В Дмитровском округе завершили ремонт входной группы у дома № 3 на улице Большевистской в Яхроме. В Молодежном поселке установили новые малые архитектурные формы возле дома № 11. В Шаховском округе убрали несанкционированный сброс строительных отходов в деревне Бабинки.

В Наро-Фоминске отремонтировали лестничный марш на пешеходной дорожке рядом с домом № 10 на улице Пешехонова. В Мытищах провели замену резинового покрытия на детской площадке у дома № 1 на Малой Бородинской улице в деревне Бородино. В Восходе отремонтировали асфальт у подъезда дома № 6, а в Балашихе — вентиляционный зонтик на крыше дома № 25 по Носовихинскому шоссе.

В Бронницах обновили и покрасили игровые элементы у дома № 1а в Зеленом проезде. В Домодедове восстановили теплоизоляцию внутренних инженерных сетей в доме № 49 в деревне Степыгино. Одинцовский округ провел работы по спилу аварийного дерева рядом с домом № 22 в посёлке рыбокомбината «Нара». В Королёве установили знаки, запрещающие парковку, на 18 адресах.