Итоги программы переселения из аварийного фонда подвели в Лосино-Петровском

Государственная программа Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда планомерно реализуется в Лосино-Петровском округе. Многие семьи уже улучшили свои жилищные условия благодаря работе администрации муниципалитета, поддержке губернатора и правительства Подмосковья.

В рамках программы 2022–2025 годов полностью расселены дом № 1 в поселке Юность и дом № 2 на Северной улице в поселке Свердловский. Новые квартиры или компенсации получили 79 человек.

В 2024 году на территории округа расселены 40 помещений общей площадью 1720,75 квадратных метра. 84 человека воспользовались сертификатами для приобретения жилья.

Значительных результатов удалось добиться в 2025 году. 21 семья улучшила жилищные условия путем получения сертификатов, семь семей выбрали получение выкупной стоимости за свои квадратные метры, а еще пяти — предоставлены новые благоустроенные квартиры взамен аварийных.

В 2025 году администрация округа приобрела 202 жилых помещения в строящемся доме, общая площадь которых составляет более 9 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить комфортным жильем еще 202 семьи, проживающие в аварийном фонде.

Одним из примеров эффективности программы стала история коренной жительницы Лосино-Петровского округа Юлии Савельевой. Она проживала в квартире в доме № 3 по проезду Горького, который был признан аварийным и подлежащим сносу. Летом прошлого года Юлия Савельева получила сертификат на приобретение жилья, после чего выбрала и купила квартиру полностью соответствующую требованиям программы переселения.