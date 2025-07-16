Итоги профориентационного проекта «Билет в будущее» подвели в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги всероссийского проекта ранней профориентации «Билет в будущее». В рамках него в 2024–2025 учебном году для школьников провели более 1,8 тысячи экскурсий, свыше 200 встреч с представителями профессий и 600 мастер-классов. Об этом рассказали в Минобразования МО.

Инициатива стартовала в регионе в 2019 году. Благодаря ней ученики 6–11-х классов могут знакомиться с рынком труда.

Ребят приглашают на промышленные, сельскохозяйственные, медицинские и IT-предприятия, в силовые структуры и СМИ, проводят встречи с профессионалами и устраивают практические занятия.

В этом году большой интерес у школьников вызвали программы обучения на операторов беспилотников, слесарей-сборщиков, ассистентов экскурсовода, вожатых, поваров, парикмахеров, трактористов и других. Около трех тысяч человек приняли участие к конкурсе профессионального мастерства. Также учащиеся заявили о себе в проекте «Урок цифры».

В ведомстве напомнили, что «Билет в будущее» — шанс узнать больше о современных профессиях и наметить путь дальнейшего развития еще до окончания школы.