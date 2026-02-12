Итоги профилактической операции «Елочка» подвели в филиалах Мособллеса

В предновогодний период в филиалах ГАУ МО «Мособллес» прошла операция «Елочка», направленная на предотвращение незаконных рубок хвойных деревьев.

В Волоколамском филиале лесной охраны провели усиленный контроль территории. В конце декабря сотрудники совместно с правоохранительными органами организовали 78 дополнительных патрулирований. Нарушения в этой зоне выявлены не были.

В Ступинском филиале в ходе совместных рейдов обнаружили три случая незаконной рубки молодых елей в городском округе Коломна — в Песковском, Маливском и Озерском участковых лесничествах. Материалы по этим фактам направлены в территориальные органы МВД для возбуждения уголовных дел. Сумма причиненного ущерба превысила 25 тысяч рублей.

Сотрудники филиала «Русский лес» с 17 по 31 декабря 2025 года провели 95 патрулирований по 27 маршрутам общей протяженностью 735 километров. Нарушений на территории лесничества не выявлено.