Итоги профессионального конкурса педагогического мастерства подвели в Балашихе

В Доме культуры «Кучино» в Балашихе состоялся финал профессионального конкурса педагогического мастерства «Педагогический Олимп — 2025». На нем присваивали общественные звания «Лучший наставник года в сфере образования» и «Лучший молодой специалист года в сфере образования».

В этом году в состязании приняли участие 28 педагогов из разных образовательных учреждений округа. По итогам заочного первого этапа в финал вышли десять сильнейших: пять молодых специалистов и пять опытных наставников. В ходе финального этапа участники представили свои достижения и профессиональные проекты в публичных выступлениях.

Каждый финалист презентовал свою индивидуальную образовательную траекторию на предстоящий год, а также предоставил жюри подробный отчет о конкурсах, мастер-классах и других мероприятиях, в которых принимал участие или которые сам организовал.

Все финалисты получили почетные грамоты, которые стали заслуженной наградой за их профессионализм и вклад в развитие образования Балашихи.