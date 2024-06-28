Итоги проекта «Умные каникулы» подвели в Воскресенске

В усадьбе Кривякино в Воскресенске состоялось торжественное закрытие проекта «Умные каникулы», реализованного лицеем имени Стрельцова. Финальным аккордом проекта стал фестиваль «Умные каникулы. Телепортация», который собрал учащихся, педагогов и родителей на главной площади парка.

Фестиваль стал ярким и насыщенным событием, где каждая из трех эпох была представлена в творческих номерах учащихся. Ребята подготовили театрализованные постановки, музыкальные выступления и даже исторические реконструкции, позволяющие глубже погрузиться в изучаемые периоды.

«Сегодня мы отмечаем завершение нашего уникального проекта. В течение трех недель наши ученики путешествовали во времени с помощью специально разработанной карты „Телепортация“. Мы начали с восемнадцатого века, затем перенеслись в девятнадцатый и завершили в эпоху СССР», — сооьщила методист лицея Светлана Седакова.

Отметим, что лицей имени Стрельцова стал единственным образовательным учреждением в округе, которому удалось получить грант на реализацию такого амбициозного проекта. «Умные каникулы» не только расширили знания учеников о истории, но и способствовали развитию их творческих и исследовательских способностей.

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