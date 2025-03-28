Итоги проекта «Детский спорт» за 2024 год подвели в Подмосковье. Программа направлена на сохранение здоровья подрастающего поколения.

В рамках проекта действует направление «Дворовый тренер». Сейчас 294 активиста предлагают детям заниматься спортом на площадках в свободное от учебы время. В прошлом году в тренировках приняли участие свыше 35 тысяч юных жителей Подмосковья.

В прошлом году также запустили проект Школьная лига Московской области, в рамках которого проводят не только спортивные соревнования, но также мастер-классы с именитыми спортсменами, среди которых Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру и Леся Махно.

В пресс-службе Школьной лиги учащиеся также попробуют себя в роли журналистов, фотографов и операторов. В рамках проекта действуют тематические сообщества и фан-группы.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов вручил самым активным участникам проекта благодарственные письма от секретаря отделения партии «Единая Россия» в Подмосковье Игоря Брынцалова.