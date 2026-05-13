Итоги «Президентских состязаний» подвели в Богородском округе

Определены победители и призеры муниципального этапа всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания». Команда шестого класса А Центра образования № 45 достойно представила свою школу и стала победителем.

Теперь ребятам предстоит защищать честь своего муниципалитета на региональном этапе всероссийских соревнований. В конце мая школьников ждет новый старт и новый вызов. В состав команды вошли три девочки — Варвара Чеботаева, Ксения Чеботаева, София Потакова — и трое юношей — Макар Горячев, Дмитрий Кукоарэ и Захар Ионкин. Тренер и наставник — Александр Бажанов.

В программу «Президентских состязаний» были включены теоретический этап, подвижные игры, спортивное многоборье и легкоатлетическая эстафета. Было видно, что стремление и желание принести победу своей команде по-настоящему захватывали юных спортсменов.

Уникальность «Президентских состязаний» заключается в том, что в них участвуют команды, в состав которых входят ученики одного класса. Поэтому соревнования способствуют не только выявлению талантливых и одаренных детей в области физической культуры и спорта, но и помогают сплочению и выработке единого командного духа в школьном коллективе.