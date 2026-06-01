Итоги предварительного отбора кандидатов подвели в Балашихе

В Московской области 31 мая завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия». В Балашихе участие в процедуре приняли 52 тысячи жителей, которые определили своих будущих кандидатов.

В регионе подвели итоги предварительного отбора кандидатов, который прошел перед выборами в сентябре 2026 года. В Балашихе и Реутове жители активно включились в процесс и поддержали своих представителей. Всего в Подмосковье документы на участие подали более 900 человек, а в Балашихе зарегистрировались около 100 кандидатов.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поблагодарил участников и отметил значимость поддержки со стороны жителей. Он подчеркнул, что работа с округами продолжается и связана с развитием социальной и городской инфраструктуры.

«Спасибо всем, кто принял участие в предварительном голосовании „Единой России“ и поддержал мою кандидатуру. Это большая честь и большая ответственность», — сказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что за последние годы в Балашихе и Реутове реализованы проекты по строительству школ и детских садов, благоустройству парков и ремонту дорог. По его словам, дальнейшие решения будут приниматься с учетом обращений жителей.

Глава Балашихи Сергей Юров также отметил роль граждан в формировании приоритетов развития округа. Он подчеркнул, что работа ведется в постоянном диалоге с жителями и при поддержке региональных и федеральных властей.

«Для меня это не просто результат голосования. Это большое доверие жителей и огромная ответственность перед каждым», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что развитие города продолжается за счет совместной работы с населением и командой региона.

В предварительном отборе приняли участие представители разных профессий. Среди них сотрудники предприятий, предприниматели, врачи, педагоги и социальные работники. Ознакомиться с результатами голосования можно на сайте PG.ER.RU.