Итоги предварительного голосования подвели в Зарайске

На XXI конференции местного отделения партии «Единая Россия» в Зарайске подвели итоги предварительного электронного голосования и обсудили реализацию народной программы. Также участникам представили результаты работы за последние годы и планы на предстоящий пятилетний период.

Предварительное голосование проходило с 25 по 31 мая. По данным организаторов, активность жителей Зарайска оказалась одной из самых высоких среди территорий Коломенского округа. На сайте для участия зарегистрировались 3828 человек, около 3200 из них сделали свой выбор.

По итогам процедуры в числе победителей по направлению выборов в Государственную Думу стали Никита Чаплин и Людмила Болилая. В Московскую областную Думу наибольшую поддержку получили Станислав Шруб и Андрей Рындин. Всего в Подмосковье победителями предварительного голосования признаны 129 человек.

«Я благодарю каждого за поддержку. Это не просто цифры, а доверие людей, которое необходимо оправдать. Победа на праймериз означает большую ответственность. Мы уже видим результаты реализации народной программы и готовы продолжать эту работу с конкретными предложениями на ближайшие годы», — сказал Станислав Шруб.

Во время конференции также подвели промежуточные итоги выполнения народной программы на территории округа. За последние годы в Зарайске ввели в эксплуатацию новую школу на 825 мест, провели капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов и построили свыше 50 километров дорог. Продолжается благоустройство общественных пространств и дворовых территорий.

В прошлом году в округе обновили пять дворов, аналогичный объем работ запланирован и на текущий год. После реконструкции открылся стадион, преобразился сквер в поселке ЗСМ. Сейчас специалисты ведут благоустройство территорий на улицах Пожарского и Низовой. Кроме того, капитальный ремонт завершился в центральной библиотеке города.

«Сейчас это новое современное пространство, куда хочется приходить и где комфортно находиться. Здесь можно не только читать книги, но и знакомиться с историей города, участвовать в мастер-классах», — отметила жительница Зарайска Мария Нефедова.

Важным направлением остается сбор предложений жителей для формирования планов развития округа. На сегодняшний день зарайцы направили уже около 700 инициатив, которые будут рассмотрены при подготовке программы на новый пятилетний период.