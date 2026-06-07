Итоги предварительного голосования подвели в Коломне

Никита Чаплин отметил: «Для нашей территории Юго-Востока Подмосковья было очень важно ваше участие в голосовании, потому что из ваших наказов, из ваших идей, мыслей и пожеланий мы формируем народную программу. В Коломне мы все видим два новых абсолютно парка: Парк Мира и парк 50-летия, который находится в Колычево. Мы видим новый абсолютно, так скажем, „дом спорта“, наш стадион, который открыл совсем недавно свои двери для наших молодых спортсменов». Эти объекты наглядно показывают, как предложения жителей воплощаются в жизнь. Сейчас идет работа над новой народной программой. Свои наказы можно направить через общественные приемные партии, горячую линию и электронные сервисы. Коломенцы охотно делятся инициативами, многие из которых касаются сферы здравоохранения. Свои надежды на их реализацию жители возлагают на одного из победителей предварительного голосования — главного врача Коломенской больницы Николая Макарова.

Николай Макаров рассказал: «Участвовал в предварительном голосовании первый раз и, наверное, очень благодарен жителям избирательного округа № 3 за возможность участвовать в основном голосовании. Конечно, для меня будет приоритетом развивать в дальнейшем наше лечебное учреждение и в целом здравоохранение. Это и ремонты поликлинических и стационарных подразделений, обеспечение всех наших подразделений современным оборудованием, ну и, конечно же, привлечение квалифицированных кадров». Предварительное голосование проходило в электронном формате на платформе PG.ER.RU. Среди кандидатов на выборы в Мособлдуму по Коломенскому одномандатному округу победу одержали действующий депутат Екатерина Лобышева и новое лицо в политике — координатор партийного проекта «Российское село», председатель совета директоров предприятия «Емельяновка» и агрофирмы «Сосновка» Ася Исаева. В Совет депутатов городского округа Коломна из 108 претендентов прошли 25 человек. Жители отметили удобство электронного формата голосования: сделать выбор можно было, не выходя из дома, и подробно узнать о каждом кандидате.

Жительница Коломны Анна Соколова поделилась: «Я впервые принимала участие в электронном предварительном голосовании. Никаких сложностей с регистрацией, голосованием у меня не возникло: все было легко и просто. Я голосовала за хорошо знакомых мне людей, которым я доверяю. Имена я, конечно, называть не буду, но мы с коллегами посмотрели результаты голосования на сайте. Радует то, что многие из тех, кого я выбирала, примут участие в выборах в сентябре». Предварительное голосование завершено, однако работа с наказами граждан продолжается. Предложения коломенцев войдут в новую народную программу и определят направления развития округа на ближайшие годы, а осенью жители смогут поддержать кандидатов на основных выборах.