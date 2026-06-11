Итоги предварительного голосования подвели в Химках

В Химках прошла 33-я Конференция местного отделения партии «Единая Россия». Участники подвели итоги предварительного голосования и обсудили подготовку к сентябрьским выборам в Государственную думу, Московскую областную думу и Совет депутатов округа.

Конференция собрала представителей партии, общественности и действующих депутатов. Одной из главных тем стало подведение итогов предварительного голосования, в котором участвовали 115 человек. Среди кандидатов были представители сфер здравоохранения, образования, промышленности и бизнеса, а также общественные деятели, военнослужащие и ветераны специальной военной операции. Свой выбор в ходе процедуры сделали более 34 тысяч жителей городского округа.

По результатам голосования наибольшую поддержку получили депутаты Государственной думы Денис Кравченко и Ирина Роднина. Для участия в выборах депутатов Московской областной думы определены Николай Томашов, Владислав Мирзонов, Иван Краснов и Александр Лебзяк. Их кандидатуры представят интересы жителей округа на предстоящей избирательной кампании.

Во время конференции участники также обсудили дальнейшую работу местного отделения партии и формирование новой Народной программы. В документ планируют включить инициативы и предложения жителей Подмосковья, которые должны стать основой для определения ключевых направлений развития на ближайшие годы.

«Сегодня „Единая Россия“ продолжает ежедневную работу с жителями, реализует наказы и проекты, которые делают Химки комфортнее и современнее. Параллельно формируется новая Народная программа — документ, который определит приоритеты развития на ближайшие годы», — отметила Инна Федотова.

Кроме того, делегаты избрали представителей на 31-ю Конференцию регионального отделения партии. Подготовка новой Народной программы остается одним из основных направлений работы, а предложения жителей округа станут ее важной частью.