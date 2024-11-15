Итоги пожароопасного сезона 2024 года подвели в Подмосковье

Итоги пожароопасного сезона 2024 года подвели в Московской области. Больше всего лесных возгораний произошло в Балашихе, Павлово-Посадском, Ступино, Раменском и Богородском городских округах.

По словам председателя комитета лесного хозяйства Подмосковье Евгения Агулова, с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда региона возникло 198 лесных пожаров, общая площадь возгораний составила 101,99 гектаров.

«По сравнению с предыдущим годом зафиксировано увеличение количества пожаров на 17 возгораний и уменьшение их площади — на 42,9 гектаров. За счет высокой скорости реагирования на лесные пожары и оперативности их ликвидации средняя площадь на момент ликвидации пожаров составила 0,52 гектара», — рассказал Агулов.

Специалисты своевременно обнаруживали и оперативно тушили все возникшие пожары. С ними боролись 2,698 человек и 1328 единиц техники.

Пик лесных пожаров пришелся на сентябрь. Причиной подавляющего количества лесных пожаров по-прежнему остаются действия человека, нарушение правил пожарной безопасности, а также полы сухой травы.