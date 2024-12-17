Итоги поэтического конкурса «Я говорю» подвели в Химках

Итоги конкурса поэзии «Я говорю» подвели в выставочном комплексе «Артишок». Финалисты прочли произведения под живой аккомпанемент рояля в окружении 100 свечей.

Победительницей конкурса стала Елена Тараненко — корреспондент «Химки-ТВ», рекордсмен России по количеству титулов, завоеванных на конкурсах красоты и талантов. Девушка исполнила собственное стихотворение «Моя Россия». Почетное второе место заняла ученица 11-го класса Елизавета Водолажская с произведением «Тихо», которое написала сама. Жюри также отметили Анну Санникову. Приз зрительских симпатий забрала семилетняя участница Елизавета Филиппова со стихотворением Станислава Тальнова «Молитва мальчика».

Все участники получили памятные дипломы, а победители и призеры — кубки.

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