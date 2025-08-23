Итоги подготовки школ и детских садов к учебному году подвели в Подольске

На очередном аппаратном совещании глава округа Григорий Артамонов вместе с членами администрации подвел итоги подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. Особое внимание уделяли завершению капитальных ремонтов по президентской программе и вводу новых учреждений.

За летний период специальная комиссия проверила все 164 здания образовательных организаций Подольска. В инспекциях участвовали сотрудники администрации, полиции, Росгвардии и медработники. По результатам проверок установлено, что для начала занятий созданы необходимые условия: оборудованы столовые, спортивные залы, медкабинеты, проведено обеспечение современным учебным оборудованием и средствами первой помощи.

«Завершающая декада августа — это месяц, когда мы завершаем подготовку к новому учебному году», — отметил Григорий Артамонов и добавил, что «капитальные ремонты по президентской программе мы завершаем, также мы открываем ряд новых образовательных учреждений и детских садов».

В 28 муниципальных школах и их корпусах, а также в дошкольных отделениях созданы все условия для полноценного образовательного процесса. Помимо внутреннего благоустройства, при подготовке учитывается и безопасность на дорогах вокруг школ и детсадов. Для детей из отдаленных микрорайонов сохраняется централизованный подвоз.