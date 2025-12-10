Итоги поддержки малого и среднего бизнеса за 2025 год подвели в Солнечногорске

В Солнечногорске подвели итоги работы по развитию малого и среднего предпринимательства за 2025 год. «Департамент инвестиционного развития» оказал комплексную помощь десяткам предпринимателей и самозанятых, привлек инвесторов и способствовал открытию 22 новых организаций на территории муниципалитета.

В течение года специалисты дали 126 персональных консультаций и организовали 14 специализированных встреч с бизнес-сообществом для обмена опытом и налаживания сотрудничества, а также поддержали 98 самозанятых граждан. Рабочая группа провела 36 заседаний, обсудив планы развития, рассмотрела 57 инвестиционных проектов и помогла подготовить свыше 30 заявок на субсидии.

Важным инструментом продвижения бизнеса стали 1329 полиграфических и презентационных материалов, которые привлекали внимание к возможностям бизнеса в округе. В социальных сетях опубликовано 219 информационных статей для удобства доступа к актуальным данным.

«Сотрудники „Департамента инвестиционного развития“ постоянно взаимодействуют с предпринимателями, индивидуально подходят к каждому проекту и обеспечивают максимальную поддержку малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Вместе мы сможем сделать больше! Будущее принадлежит активным и инициативным», — подчеркнул первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Результаты работы подтверждают успешную реализацию мер по поддержке предпринимательства и формированию благоприятных условий для развития бизнеса в округе. За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: город Солнечногорск, улица Тельнова, дом 3/2, или по телефону +7-926-457-00-96.