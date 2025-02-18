Итоги пятилетней работы торгово-промышленной палаты подвели в Подмосковье

В администрации Домодедова прошло собрание Торгово-промышленной палаты. На встрече подвели итоги работы за пять лет и обсудили поддержку бизнеса. В мероприятии участвовали глава округа Евгения Хрусталева, представители бизнес-омбудсмена Подмосковья, контролирующих органов и предприниматели.

Переизбранный на новый срок президент торгово-промышленной палаты Валентин Усов рассказал, что с 2017 года число участников выросло с 33 до 147 компаний. За это время удалось реализовать крупные инициативы по развитию инвестиционной привлекательности округа, открыть пять новых заводов, а также провести более 600 деловых мероприятий. Помимо этого, за пять лет поддержали проекты по развитию промышленных зон и общественных пространств.

За последние три года в администрацию поступило 25 обращений от предпринимателей, почти половина из них касалась действий правоохранительных органов. В 40% случаев права заявителей восстановили, в 48% дали разъяснения, 4% обращений еще рассматриваются, а 8% отклонили из-за несоответствия компетенции.

«Домодедово — один из лидеров по развитию предпринимательства в регионе. Тесное взаимодействие бизнеса и власти позволило создать благоприятную среду для инвесторов и предприятий», — подчеркнула исполняющая обязанности Уполномоченного Наталья Чудакова.

Среди планов на ближайшие годы — развитие проекта «Аэротрополис» с конгресс-центрами, отелями и деловыми зонами, упрощение работы с контролирующими органами, а также привлечение новых инвесторов и запуск промышленных и логистических проектов.

Напомним, обратиться в общественную приемную в Домодедове можно по телефону: 8 (916) 950-02-88.