Итоги пятилетней программы благоустройства подвели в Раменском округе

Ежегодно по Народной программе «Единой России» повышается уровень комфорта городском среды. За это время комплексно благоустроили 75 дворовых территорий, модернизировали 90 детских и спортивных площадок и обустроили 12 «народных троп».

Вектор развития округа и обновление объектов выбирали сами жители. К примеру, во всероссийском онлайн-голосовании на тему благоустройства приняли участие свыше 700 тысяч жителей Подмосковья. Благодаря обращениям появились новые территории для отдыха, дорожные участки и функциональное освещение. Так, в деревне Нестерово проложили более километра новой дороги на улицах первого и семнадцатого проездов — работы были реализованы после обращения жительницы Ларисы Моисеевой.

Весной 2026 года при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» был введен в эксплуатацию путепровод в поселке Быково, соединивший Новорязанское и Егорьевское шоссе. В Центральном парке провели масштабные работы по созданию новых зон для активного и спокойного отдыха. Полную реконструкцию прошла и площадь Победы: там заменили плитку, отреставрировали мемориалы и обустроили смотровую площадку с видом на Борисоглебское озеро.

Выполнение Народной программы в Московской области достигло 98 процентов — в нее вошли около 780 тысяч наказов жителей региона. В этом году планируется довести выполнение программы до 100 процентов.