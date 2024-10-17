Итоги пилотного этапа проекта «Подмосковье: вместе на выборы» подвели в Красногорске

Представители подмосковной организации Всероссийского общества слепых и Мособлизбиркома собрались в актовом зале администрации Красногорска, чтобы подвести итоги первого пилотного этапа совместного проекта. Слабовидящие люди из городских округов, где 8 сентября состоялись выборы в местные советы депутатов, поделились своим опытом участия в работе территориальных избирательных комиссий, наблюдательного штаба и в самом процессе выборов, в том числе дистанционном электронном голосовании.

Идея сотрудничества региональной организации Всероссийского общества слепых с Мособлизбиркомом возникла еще в прошлом году. А минувшим летом масштабная избирательная кампания в некоторых муниципалитетах Московской области позволила на практике реализовать совместный проект «Подмосковье: вместе на выборы». В 10 городских округах состоялся ряд живых и насыщенных вопросами встреч инвалидов по зрению с представителями избирательной комиссии, а также социальной защиты и администраций.

«Это общение дало инвалидам по зрению осознать, что они все-таки в обществе живут и на них смотрят, как на обычных людей, просто с какими-то проблемами по зрению, по здоровью. Для них это было очень приятно все, эти встречи. А для нас с Мособлизбиркомом как для руководящих — это хорошая практика», — рассказала исполняющая обязанности председателя МОО ОООИ ВОС Мтвариса Датикашвили.

«Мы теперь будем и дальше продолжать эту практику. Недавно у нас возникла идея привлечь и другие общества инвалидов — не только по зрению, потому что есть запрос. Ну, а если есть запрос, то мы, конечно готовы, с удовольствием ко всем приехать в гости, со всеми пообщаться и помочь в рамках наших компетенций», — отметила член избирательной комиссии Московской области Вера Маркина.

В ходе встречи все отметили, что подобные мероприятия на местном уровне оказались полезными и эффективными, и практику действительно необходимо расширять.

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