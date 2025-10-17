Итоги первых этапов Школьной лиги подвели в Богородском округе

В Богородском округе активно продолжаются соревнования, привлекающие внимание юных спортсменов. Подведены результаты первого этапа состязаний по футзалу, шахматам и баскетболу 3×3, которые проходят в разных спортивных комплексах региона.

На площадках ФСК «Обухово», ФОК «Акрихин» и СК «Виктория» развернулись жаркие баталии по футзалу. В финале Центр образования № 3 обыграл Центр образования № 8 с результатом 5:2. Центр образования № 23 также продемонстрировал отличные результаты, одержав две победы. В ФОК «Акрихин» уверенно выступила команда Старокупавинского лицея, а в спорткомплексе «Виктория» первое место занял Центр образования № 33.

Параллельно прошел турнир по шахматам, где выделились команды ЦО «Богородский», ЦО № 2, № 83 и № 12, которые продолжат борьбу в следующем этапе наряду с ЦО № 10, № 21, № 9 и № 4.

Турнир по баскетболу 3×3 состоялся 16 октября. В спортзалах Центра образования «Богородский» и ФСК «Знамя» девушки показали отличные результаты, обеспечив себе место в следующем этапе. У юношей борьба была напряженной, и за медали будут сражаться команды из ЦО «Богородский», № 83, № 2, № 12, № 4, № 9 и № 21, а также десятой школы. 27 октября пройдут новые игры, после которых выяснится, кто продолжит борьбу за призовые места.