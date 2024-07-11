Итоги первой смены подвели в пришкольном лагере в Чехове

Фото: Министерство образования Московской области

Итоги первой смены подвели в пришкольном лагере «Фруктовый сад» в Чехове. На церемонии закрытия дети с удовольствием вспомнили свои летние развлечения — от викторин и спортивных состязаний до тематических дней и образовательных занятий.

Как отметили в Министерстве образования Московской области, ребята поблагодарили начальника лагеря Марину Решетову, а также всех воспитателей и вожатых.

«Педагоги, создавая разнообразную программу, обеспечили условия для всестороннего развития каждого ребенка. Лагерь „Фруктовый сад“ не только развлекал, но и воспитывал, помогая детям осваивать новые виды деятельности и формировать важные жизненные навыки», — подчеркнули в ведомстве.

Всего на первой смене в пришкольных лагерях Чехова отдохнули около тысячи детей.

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