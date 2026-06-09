Итоги первого учебного года подвели в новой школе Красногорска

В жилом комплексе «Лесобережный» подвели итоги первого учебного года нового корпуса Опалиховской гимназии. Школа рассчитана на 550 мест, современное образовательное пространство уже успели оценить ученики, педагоги и родители.

В здании оборудованы современные кабинеты, спортивный зал, актовый зал на 200 мест, библиотека и пищеблок полного цикла. На прилегающей территории для школьников обустроили зоны отдыха и игровые площадки.

«Здесь я был, когда эту школу сдавали перед первым сентября. Школа очень понравилась, действительно очень большая, светлая, просторная», — отметил депутат Совета депутатов Красногорска Артур Бадретдинов.

За последние пять лет в Красногорске построили 16 школ и 28 детских садов. Это помогает обеспечивать жителей новых микрорайонов необходимой социальной инфраструктурой рядом с домом.

«У нас в Красногорске за последние пять лет по Народной программе построили 16 школ и 28 детских садов. Ведется проактивное строительство образовательных учреждений», — добавил Артур Бадретдинов.

Сейчас новый корпус Опалиховской гимназии готовится ко второму учебному году. В классах обновляют оборудование, комплектуют библиотечный фонд и завершают подготовку к встрече учеников первого сентября. В школе в жилом комплексе «Лесобережный» учатся сотни детей, для занятий созданы современные классы, спортивные и творческие пространства.