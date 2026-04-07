С начала года в Подмосковье родились 150 двоен и одна тройня

В первом квартале 2026 года в Московской области зафиксировали интересные демографические тенденции. В одной из семей родилась тройня, а также появилось на свет 150 пар двойняшек. Всем новорожденным уже оказана первая государственная поддержка.

Согласно данным, в этом периоде мальчиков родилось немного больше, чем девочек. Мальчики составили 51,3% от общего числа новорожденных, тогда как девочки — 48,7%.

Специалисты проанализировали и предпочтения родителей в выборе имен. В топ-5 популярных мужских имен вошли классические варианты: Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Среди женских имен лидируют нежные и мелодичные: София, Анна, Василиса, Ева и Мария.

Особое внимание уделяется финансовой поддержке семей. В Московской области действует губернаторская выплата в размере 20 тысяч рублей на каждого новорожденного при отказе от подарочного набора. Выплата предоставляется без дополнительных критериев нуждаемости.

«Рождение ребенка — это всегда чудо, особенно когда в семье появляются сразу двое или трое малышей», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. За первый квартал было выплачено более 284 млн рублей, поддержав семьи свыше 14 тысяч новорожденных жителей Подмосковья.

Выплату можно оформить сразу в роддоме при регистрации рождения ребенка или через региональный портал госуслуг. Кроме того, в регионе действует целый комплекс мер социальной поддержки для семей с детьми. Подробности можно узнать на региональном портале госуслуг Московской области.