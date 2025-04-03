Итоги первого форума управления городским хозяйством подвели в Подмосковье

В Московской области состоялся первый форум «Область компетенций», объединивший свыше 400 профессионалов сферы ЖКХ и городского хозяйства. На мероприятии прошла масштабная выставка, где компании-лидеры отрасли демонстрировали свои инновационные разработки.

Участники могли не только ознакомиться с новинками, но и принять участие в необычных активностях, в том числе, попробовать свои силы в экобаскетболе, организованном одним из крупнейших операторов по вывозу мусора.

«Основной акцент сегодня однозначно делаем на цифровизации отрасли городского хозяйства. Министерство ведет работу над рядом трансформационных проектов, включая сферу обращения с отходами, содержание МКД и придомовой территории. Часть из них будет реализована уже в этом году», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Владислав Мурашов.

Он также отметил важность таких мероприятий, в рамках которых все эксперты и работники сферы имеют возможность перенять опыт и задать важные вопросы.

На выставке предприятие из Сергиева Посада представило экологичную линейку городской мебели, включающую урны, скамейки и кашпо из переработанного пластика. Красногорская компания, в свою очередь, рассказала об успехах в вопросах производства и обслуживания оборудования для перерабатывающих комплексов.