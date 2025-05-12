В Подмосковье завершился первый этап «Экологических игр — 2025». Проект направлен на привлечение жителей региона в экологическую повестку, а также на повышение объема собираемого вторсырья на переработку.

За первые пять недель свыше 1,5 тысячи человек активно участвовали в заданиях: находили пункты приема батареек и текстиля, сдавали вторсырье, участвовали в субботниках. Девять участников получили специальные награды за свою активность и старания.

«Впервые запускаем в Подмосковье цифровое приложение в виде экологических игр. В таком необычном и интересном формате будем приобщать жителей к раздельному сбору отходов и экологически ответственному отношению к природным ресурсам», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

С 12 по 18 мая участникам предлагают сдать ненужные вещи в пункт приема текстиля и сделать фотоотчет — так вещи смогут получить вторую жизнь. Каждые пять недель в игре определяют новых победителей. Проект продлится до 21 сентября, а присоединиться к нему можно в любой момент по ссылке.