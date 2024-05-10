Итоги первенства Подмосковья по баскетболу подвели в Химках | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 14:47 Итоги первенства Подмосковья по баскетболу подвели в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В баскетбольном центре «Химки» провели церемонию награждения воспитанников спортивной школы олимпийского резерва № 1, которые стали чемпионами баскетбольного первенства Подмосковья в сезоне-2023/2024. В уходящем спортивном сезоне в клубном зачете среди других школ региона спортшкола № 1 была признана лучшей.

В награждении приняли участие министр физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Перов, президент российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко, президент баскетбольного клуба «Химки» Дмитрий Голубков и генеральный директор клуба Павел Астахов. Директору спортшколы Юрию Сорокину вручили золотой кубок чемпионов Московской области по баскетболу.

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Отдельно наградили чемпионов первенства — команды юношей трех возрастных категорий (2009/2011/2012 годов рождения), которые выиграли золотые медали под руководством тренеров Романа Юдаева, Дмитрия Волохова, Евгения Голубаева, Владимира Трунова и Вадима Авенариуса.

Также серебряные награды получили юношеские команды 2007, 2008 и 2013 годов рождения. Спортсмены выступили на турнире с наставниками Андреем Тимофеевым и Владимиром Труновым.

Детско-юношеская спортивная школа по баскетболу была открыта в октябре 1975 года. Свое название она получила в 2017 году, когда учреждение перешло на новые федеральные стандарты спортивной подготовки и стало называться «Спортивная школа Олимпийского резерва № 1». Последние десять лет школа является лидером баскетбола в Московской области и занимает первое место в общекомандном зачете среди спортивных школ. Команды регулярно участвуют в Первенстве России по баскетболу и занимают призовые места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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