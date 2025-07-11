Итоги пересдачи ЕГЭ в «Президентские дни» подвели в Подмосковье

В Подмосковье прошли дополнительные дни для пересдачи ЕГЭ, которые ввели по инициативе Владимира Путина. Эти «Президентские дни» дали выпускникам 11-х классов шанс улучшить свои результаты по одному из предметов.

«Многие ребята воспользовались возможностью и ответственно подошли к пересдаче. По итогам двух дней количество стобалльных результатов в регионе увеличилось на 25 и составило 669. Наибольшее количество высоких результатов показали выпускники, пересдававшие математику, литературу и информатику. Также прибавились стобалльники по русскому языку, физике и географии», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Экзамены можно было пересдать как по выбору, так и обязательные. Также была возможность поменять уровень математики — с базового на профильный и наоборот. В Министерстве образования рассказали, что после пересдачи в регионе стало больше высокобалльников: теперь два человека набрали по 300 баллов за три предмета, а количество тех, кто получил 200 баллов, увеличилось до 29.

Такая возможность позволяет выпускникам показать себя лучше и улучшить шансы на поступление в вуз. При этом по правилам учитываются только баллы, полученные при пересдаче — прежний результат аннулируется. Если выпускник не пришел на экзамен по уважительной причине, старые баллы сохраняются.