Итоги патриотической игры «Зарница» подвели в Воскресенске

Победителей и призеров муниципального этапа игры «Зарница 2.0» назвали в Воскресенске. Участниками военно-патриотических состязаний стали 16 команд из 12 школ округа.

Турнир провели на базе Воскресенской кадетской школы. Ребята соревновались как в командных, так и в личных зачетах в разных возрастных категориях.

Лучшей в средней возрастной группе стала команда из лицея имени П. В. Стрельцова. На втором месте оказалась сборная из лицея «ВКШ», на третьем — команда школы «Траектория успеха».

Победителями в старшей возрастной группе оказались ребята из школы № 3. Серебряным призером в этой категории стала команда из лицея «ВКШ», бронзовым — сборная школы «Наши традиции».

Теперь из команд-победителей сформируют сборные Воскресенска в двух возрастных категориях. Они представят округ на областном этапе игры.