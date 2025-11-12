Итоги открытого городского конкурса чтецов подвели в Серпухове

Конкурс «Слово юнармейца» продемонстрировал яркий творческий потенциал подрастающего поколения. Мероприятие объединило участников движения «Юнармия», которые с юных лет воспитывают в себе патриотизм и уважение к культурным традициям России.

Выступления конкурсантов оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева, депутат окружного совета Надежда Еремина, начальник Серпуховского штаба местного отделения «Юнармии» Павел Михайлюк и настоятель Сретенского храма иерей Алексей Спигин.

Участники соревновались в нескольких номинациях, среди которых были «Музыкально‑литературная композиция», «Проза» и «Поэзия». По итогам Гран‑при конкурса завоевали Иван Болотов, Варвара Глухова и Богдан Поздняков. Первые места в своих номинациях заняли Ксения Сафронова, Екатерина Карпенко, Михаил Романов, Николай Беляков и Ольга Кмить.

Победителям вручили заслуженные награды, а все участники конкурса получили бесценный опыт и вдохновение для дальнейшего творческого роста.