Итоги осеннего фотоконкурса подвели в Павловском Посаде

В начале сентября в социальных сетях была объявлена неделя лучших фотографий на тему «Осень в парках Павлово-Посадского городского округа». Подписчики активно откликнулись на приглашение, и в фотоконкурсе приняли участие 18 жителей, приславших более ста снимков.

Фотографии, отражающие очарование осенних пейзажей, были опубликованы на страницах во «ВКонтакте» и «Телеграм» «Парки Павлово-Посадского городского округа». Организаторы выражают благодарность всем участникам за предоставленные работы, которые позволили увидеть знакомые места в новом свете.

Шесть авторов лучших снимков приглашены на церемонию награждения, которая состоится 31 октября в 16:00 в павильоне центрального парка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».