Итоги опроса о главном спортивном событии подвели в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 18:31 Итоги опроса о главном спортивном событии подвели в Подмосковье Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Итоги голосования за главное спортивное событие в апреле подвели в Подмосковье. Так, большинство участников отдали свой голос за «Волейбольный марафон».

​Второй по популярности вариант ответа — «Марафон зарядок» от подмосковных спортсменов на ВДНХ. В топ-3 также вошел «Гагаринский забег» в Звездном Городке.

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​Напомним, что в «Волейбольном марафоне» с участием игроков команды «Заречье-Одинцово» участвовали свыше 400 человек. В его рамках также прошли сразу несколько спортивных событий: финальный тур чемпионата школьной лиги «Заречье-Одинцово», финал турнира «Волейбольная семья „Заречье-Одинцово“» и другие соревнования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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