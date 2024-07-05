Итоги олимпиады по инженерно-графической грамотности подвели в Подмосковье
Первая Всероссийская олимпиада по инженерно-графической грамотности завершилась в Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Участниками олимпиады стали учащиеся со всей России. Среди школьников лучшим стал Виталий Каупуш, второе место заняли Алексей Барковский и Александр Смирнов, третье место досталось Алексею Шандрову. Все ребята представляют Коломну.
Среди студентов колледжей все три ступени пьедестала почета также заняли представители Коломны. Среди представителей вузов в тройку лучших вошли представители Мытищ, Саратова и Улан-Удэ.
Олимпиада проходила в онлайн-формате. Всего на участие было подано 123 заявки. Участникам предстояло пройти через несколько этапов соревнований, начиная с тестирования по основам черчения, заканчивая разработкой брендбука для компаний.
что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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