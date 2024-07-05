Итоги олимпиады по инженерно-графической грамотности подвели в Подмосковье

Фото: Министерство образования МО

Первая Всероссийская олимпиада по инженерно-графической грамотности завершилась в Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Участниками олимпиады стали учащиеся со всей России. Среди школьников лучшим стал Виталий Каупуш, второе место заняли Алексей Барковский и Александр Смирнов, третье место досталось Алексею Шандрову. Все ребята представляют Коломну.

Среди студентов колледжей все три ступени пьедестала почета также заняли представители Коломны. Среди представителей вузов в тройку лучших вошли представители Мытищ, Саратова и Улан-Удэ.

Олимпиада проходила в онлайн-формате. Всего на участие было подано 123 заявки. Участникам предстояло пройти через несколько этапов соревнований, начиная с тестирования по основам черчения, заканчивая разработкой брендбука для компаний.

что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

⛈️Никакого «Орхана». Холодный фронт перепутали с ураганом

Кир Стармер. Что известно о новом премьер-министре Великобритании

Россию назовут главной угрозой. Зачем саммиту НАТО разгонять этот миф

Деликатный вопрос. Могут ли в России навсегда запретить никабы

«Бороться есть, чем». Экс-офицер назвал четыре способа противостоять дронам ВСУ

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте