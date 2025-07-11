Итоги областной премии «Служение общему благу» подведут в Чехове 15 июля

В музее-заповеднике «Мелихово» 15 июля наградят лауреатов восьмой областной премии «Служение общему благу». Премия, которую учредили в год 150-летия Антона Павловича Чехова, призвана выявлять и поощрять лучших людей Подмосковья.

За годы существования награды были отмечены более 20 жителей: учителя, врачи, журналисты, краеведы, писатели, художники, священнослужители и другие.

Девиз премии взяли из письма русского классика: «Желание служить общему благу непременно должно быть потребностью души, условием личного счастья».

В этом году в конкурсную комиссию поступило более 30 заявок от жителей Подмосковья.

Конкурсная комиссия по присуждению областной премии имени Антона Чехова «Служение общему благу» определила трех победителей: краеведа из Коломны Александра Денисова, директора Истринского муниципального драматического театра Андрея Соколова, а также Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ».

Более подробную информацию о лауреатах можно узнать на официальном сайте музея-заповедника Антона Павловича Чехова «Мелихово».