Итоги областного вокального конкурса среди людей с ОВЗ подвели в Реутове

В Реутове прошел областной вокальный конкурс среди инвалидов. В Центре культуры и искусств городского округа состоялся Гала-концерт заключительного этапа фестиваля-конкурса вокального творчества «Созвездие талантов Подмосковья», приуроченного к 95-летию со дня создания Московской области.

В конкурсе приняли участие талантливые солисты и творческие коллективы из различных городов Подмосковья, включая Подольск, Ивантеевку, Электросталь, Видное, Рузу, Воскресенск и Реутов. Участники продемонстрировали высокий уровень мастерства и артистизма, покорив зрителей своими выступлениями.

Лауреатами I степени признаны вокальный коллектив «Рапсодия» из Ивантеевки и ансамбль «Ритмы молодости» из Реутова. В категории солистов первое место разделили Светлана Кабанова из Реутова и Борис Гуреев из Видного. Гран-при фестиваля-конкурса был удостоен вокальный коллектив незрячих артистов «Подолье» из Подольска, чье выступление вызвало особый восторг у зрителей.

Напомним, что ранее параспортсмены из Реутова завоевали «золото» и «серебро» на всероссийском физкультурно-спортивном фестивале ВОИ в Сочи, подтверждая высокий уровень достижений в различных сферах.

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