Итоги областного конкурса живописи и скульптуры подведут в Солнечногорске 25 января

Итоги третьего Московского областного конкурса-выставки «Государева дорога» подведут 25 января в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске. Члены Союза художников Подмосковья из 15 округов региона представили более ста работ.

В этом году темой конкурса был выбран «Семейный альбом». Это событие объединило талантливых художников и скульпторов из Химок, Щелкова, Клина, Солнечногорска, Ногинска, Одинцова, Троицка, Жуковского, Истры, Дмитрова, Талдома, Дубны, Пушкина, Люберец и Можайска.

Участники представили свои работы в различных жанрах изобразительного искусства, включая живопись, графику, декоративно-прикладное искусство и художественную фотографию.

«В Солнечногорске в третий раз проводят областной конкурс „Государева дорога“. Он привлекает творцов из разных городов Подмосковья: с каждым разом ширится число участников. На протяжении всего конкурса в „Путевом дворце“ проходит выставка их работ. У посетителей есть уникальная возможность в одном месте увидеть новейшие работы художников, объединенные общей темой», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Солнечногорск представляют следующие мастера: Роман Фашаян (скульптура), Виктор Маркин (живопись), Сергей Бочманов (живопись), Ольга Виноградова (живопись), Алексей Рябов (фотография), Яна Калиниченко (батик), Маргарита Фатьянова (живопись), Ольга Мелкова (живопись), Лидия Соломенцева (живопись), Алла Деревенчук (флористика), Любовь Рябова (живопись).

Торжественное закрытие выставки и награждение победителей состоится в 14:00.