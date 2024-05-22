Итоги областного конкурса «Советник года» подвели в Подмосковье

Финал областного этапа конкурса профессионального мастерства «Советник года — 2024» прошел в Московской области. Участниками мероприятия стали 12 человек, которые соревновались в четырех номинациях.

Для советников по воспитанию подготовили два испытания: «Воспитательный проект» и «Самопрезентация „Я — навигатор детства“». По итогам конкурса жюри определили четырех победителей. Ими стали Наталия Никонова из Электросталського лицея № 8, Мария Кузнецова из Каширской школы № 1, Татьяна Маркова из Лыткаринской гимназии № 7 и Наталья Рига из Реутовского отделения колледжа «Энергия».

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