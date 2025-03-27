Итоги областного конкурса «Орлята России» объявили в Подмосковье

Финал областной конкурса «Орлята России» состоялся в Подмосковье. Он объединил учащихся четвертых классов, учителей, советников по воспитанию, родителей и старшеклассников-наставников.

Конкурс прошел на базе школы «Лидер» в Химках. В финал пригласили команды, которые успешно прошли отбор и представили лучшие видеоролики на тему «Мы — орлята будущего».

Для школьников провели интеллектуальную игру и совместное исполнение гимна «Орлят России» Подмосковья.

По итогам конкурса первое место заняли команды реутовской школы № 6, щелковской гимназии № 6 и школы имени Попова во Власихе.

На вторую ступень пьедестала встали учащиеся дмитровской школы № 9 и серпуховской школы № 19, а на третью — волоколамской школы № 2 и красногорской школы № 18. Гран-при конкурса получила школа «Лидер».